Трамп объявил о переходе сделки с Ираном на новый этап

Трамп объявил о переходе сделки с Ираном на новый этап Трамп: сделка США с Ираном переходит на второй этап

Сделка между Соединенными Штатами и Ираном переходит на второй этап, сообщил американский президент Дональд Трамп. По его словам, которые транслировал Белый дом на YouTube-канале, этот уровень будет легче предыдущего.

Мы заключили сделку с Ираном. Она должна быть успешной. Она идет на второй этап, который, как я думаю, будет легче, — отметил Трамп.

Ранее заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс появятся на церемонии подписания меморандума Вашингтона и Тегерана. Она состоится в Швейцарии 19 июня.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран опубликует итоговый текст меморандума с США в день его подписания. По его словам, к документу будет прилагаться пояснительная записка.

Также Трамп уточнил, что Иран в рамках сделки с США согласился полностью отказаться от ядерного оружия. Он также назвал фейковой информацию о выплате Тегерану $300 млн (21,6 млрд рублей) со стороны Вашингтона.