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15 июня 2026 в 12:20

Житель Кузбасса сбил подростка на питбайке и попытался скрыть следы ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Кемеровской области 20-летний местный житель за рулем LADA сбил 15-летнего подростка и попытался скрыть ДТП, пишет VSE42.RU со ссылкой на МВД России. Молодой человек самостоятельно доставил раненого мальчика в больницу. Там нарушитель ПДД сообщил медикам, что якобы нашел пострадавшего школьника в поле и решил ему помочь.

После аварии 20-летний автомобилист в нарушение ПДД не сообщил о произошедшем в полицию и не вызвал на место скорую, а с помощью попутного транспорта привез школьника в медучреждение, сообщив ложную информацию, — отметили в ведомстве.

У мальчика диагностировали тяжелую травму левой ноги, множественные ссадины и ушибы. За дело взялись полицейские, которые выяснили, что ребенок попал в ДТП с участием машины. По данным правоохранителей, молодой человек столкнулся с питбайком утром на полевой дороге между селом Симаново и поселком Рассвет Топкинского округа.

Как выяснилось, задержанный оставил ребенка медикам, а сам вернулся к своей машине и отвез ее в лес. Тем не менее полицейские нашли автомобиль и установили, что у автовладельца нет водительских прав и ОСАГО, а государственный номер — липовый. В результате на местного жителя составили пять протоколов. В отношении него также могут завести уголовное дело о нарушении ПДД.

Ранее в Шелехове Иркутской области пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе. Пострадавшими оказались 20-летний молодой человек и 15-летний подросток. Им оказали медицинскую помощь. Расследование находится под контролем прокуратуры.

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