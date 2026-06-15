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15 июня 2026 в 13:25

«Сбита самолетом»: над Орловщиной уничтожили ракету «Фламинго»

Клычков: украинскую ракету «Фламинго» сбили ночью над Орловской областью

Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости
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Украинскую крылатую ракету «Фламинго» удалось сбить в ночь на 15 июня над территорией Орловской области, заявил глава региона Андрей Клычков в ходе оперативного совещания местного правительства. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью сбили ракету «Фламинго». Это большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силам. Самолетом была эта ракета сбита, — уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали за сутки в результате атаки ВСУ на Запорожскую область. Как отметил глава региона Евгений Балицкий, всего зарегистрировано 13 фактов целенаправленных атак противника на населенные пункты.

До этого стало известно, что в Тверской области обломки украинского беспилотника упали на частный дом в Ржевском округе. Стена постройки частично обрушилась. Женщина, находившаяся в этот момент внутри помещения, не пострадала. Главе района поручили в срочном порядке организовать работу по восстановлению повреждений и оказать необходимую помощь.

Регионы
Орловская область
Андрей Клычков
атаки ВСУ
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