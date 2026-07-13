Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 20:18

Жуткое ДТП со скорой в Орловской области обернулось трагедией

Водитель скорой помощи погиб в ДТП под Орлом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в городе Ливны Орловской области, сообщает Telegram-канал «112». В результате ДТП погиб водитель автомобиля медслужбы, говорится в сообщении.

Еще шесть человек были госпитализированы с различными травмами. Состояние пострадавших уточняется. По данным источника, столкновение случилось днем на улице Свердлова.

Ранее пресс-служба МЧС Ленинградской области сообщила, что пять человек пострадали в ДТП на федеральной трассе А-120 недалеко от поселка Гладкое. Авария произошла с участием легкового автомобиля Belgee и грузовой «Газели».

Кроме того, в Леноблпожспасе сообщили, что в ДТП под Кингисеппом пострадали два человека. Предварительно, водитель ВАЗ-2115 потерял управление и съехал в кювет на 232-м километре трассы «Усть-Луга». Машина получила сильные повреждения, а находившиеся внутри люди оказались заблокированы.

Также на 136-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области погиб водитель BMW. Предварительно установлено, что автомобилист при обгоне через сплошную линию выехал на встречную полосу, после чего потерял контроль над управлением.

Регионы
Орловская область
ДТП
погибшие
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина погибла после удара по Старобельску
Годовалый ребенок выпал из окна в Подмосковье
В Курской области введут особый режим заправки автомобилей из-за атак ВСУ
Популярный рэпер потерял круглую сумму из-за мошенников
ЧМ-2026: кто вышел в полуфинал, расписание матчей, прогнозы
«Кому нравятся скелеты?»: Меньщиков высказался о фигуре Водонаевой
Названо число атакованных муниципалитетов ЛНР
Меньщиков рассказал о своем отношении к Боне после ее обращения к Путину
ЗАЭС намерена проинформировать миссию МАГАТЭ о ситуации с пожарной частью
Безопасность и открытость: в Шуше стартовал Глобальный медиафорум
«Найти баланс»: Меньщиков дал совет Аксеновой
Силы ПВО уничтожили 146 украинских дронов над 11 регионами России
Жуткое ДТП со скорой в Орловской области обернулось трагедией
Россиянка пригрозила расправой спасшим ее из заключения волонтерам
Хуситы обратились к США из-за Саудовской Аравии
Парламент Венгрии принял поправку, предусматривающую отставку президента
В деле комбрига Лучанова появился новый поворот
Прорыв в ДНР, трагедия в Истре, Лазареву оставили без денег: что дальше
В Госдуме назвали главное условие для мира на Украине
Украинских артистов оштрафовали за использование русского языка
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.