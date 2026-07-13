Жуткое ДТП со скорой в Орловской области обернулось трагедией Водитель скорой помощи погиб в ДТП под Орлом

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в городе Ливны Орловской области, сообщает Telegram-канал «112». В результате ДТП погиб водитель автомобиля медслужбы, говорится в сообщении.

Еще шесть человек были госпитализированы с различными травмами. Состояние пострадавших уточняется. По данным источника, столкновение случилось днем на улице Свердлова.

Ранее пресс-служба МЧС Ленинградской области сообщила, что пять человек пострадали в ДТП на федеральной трассе А-120 недалеко от поселка Гладкое. Авария произошла с участием легкового автомобиля Belgee и грузовой «Газели».

Кроме того, в Леноблпожспасе сообщили, что в ДТП под Кингисеппом пострадали два человека. Предварительно, водитель ВАЗ-2115 потерял управление и съехал в кювет на 232-м километре трассы «Усть-Луга». Машина получила сильные повреждения, а находившиеся внутри люди оказались заблокированы.

Также на 136-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области погиб водитель BMW. Предварительно установлено, что автомобилист при обгоне через сплошную линию выехал на встречную полосу, после чего потерял контроль над управлением.