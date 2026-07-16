Жителям Орловской области станет проще купить топливо

В Орловской области отменили заправку автомобилей с четными и нечетными номерами в разные дни, сообщил глава региона Андрей Клычков в МАКСе. Он добавил, что ситуация с очередями на АЗС стабилизировалась.

Приняли решение отменить временную меру заправки транспорта по системе «чет-нечет». Объясню, почему: уже в первые дни ее действия ситуация с очередями на АЗС региона стабилизировалась. Больше недели на всех заправках области очередей нет — и это заслуга каждого, кто поддержал новые правила. Система «чет-нечет» оказалась эффективной и достигла своей главной цели — снять необоснованный ажиотаж, — написал губернатор.

По его словам, при этом сохраняется норма отпуска бензина: в черте города — не больше 30 литров бензина на одну машину, на трассе — не больше 50 литров. По его словам, ограничение направлены на борьбу с перекупщиками.