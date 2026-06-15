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15 июня 2026 в 13:07

В Иране раскрыли новые правила прохода судов через Ормузский пролив

Fars: Иран 60 дней не будет брать плату за проход судов через Ормузский пролив

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран намерен взимать плату за проход судов через Ормузский пролив после 60 дней бесплатного пропуска, пишет иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, бесплатный режим будет действовать только два месяца.

Иран будет пропускать суда [через Ормузский пролив] без взимания платы только в течение 60 дней, — говорится в материале.

Журналисты пишут, что по истечении этого срока Тегеран планирует получать финансовую выгоду, предоставляя услуги в сфере безопасности, судоходства и страхования. С какого момента начнется отсчет, в публикации не уточняется.

Издание отмечает, что Штаты согласились с самой концепцией концепцией взимания платы за проход через пролив. Согласно тексту ирано-американского меморандума также следует, что судоходство будут регулировать Иран и Оман.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что Соединенные Штаты и Иран будут продолжать вести переговоры в течение следующих двух месяцев. При этом, по его словам, все еще сохраняется риск срыва сделки из-за нежелания премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху идти на компромиссы.

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Иран
Ормузский пролив
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