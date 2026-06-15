Назван важный промежуточный итог войны Ирана и США

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Политолог Дудаков: США не смогли победить в конфликте с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты не смогли победить в конфликте с Ираном, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Тегеран сумел одержать моральную победу, несмотря на серьезный экономический ущерб и частичное ослабление военного потенциала.

В любом случае, будет ли подписана сделка между Вашингтоном и Тегераном или нет, можно констатировать, что США в конфликте не победили. Иран точно одержал моральную победу. Конечно, он понес очень серьезный ущерб в плане экономики. Частично военный потенциал был ослаблен, хотя далеко не полностью. Но Ирану удалось удержаться на фоне давления со стороны США и Израиля. Смены режима не случилось. В конечном счете геополитическое влияние Тегерана в регионе усилится. Хоть Ирану и придется очень долго восстанавливаться после всего, что произошло с начала этого года, — сказал Дудаков.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что Израиль не оставит попыток вновь втянуть США в войну с Ираном, даже несмотря на возможное потепление в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, сценарий эскалации уже давно апробирован Иерусалимом и не требует сложных маневров.

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