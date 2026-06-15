Россия раскрыла важную деталь о задержанном Великобританией танкере Посольство: на задержанном Великобританией танкере Smyrtos не было россиян

Граждан России не было на борту танкера, задержанного Великобританией, сообщает посольство РФ. Речь идет о нефтяном танкере Smyrtos под флагом Камеруна в Ла-Манше, его доставят к якорной стоянке на юге Англии.

По нашей информации, граждан России среди членов экипажа задержанного танкера не было, — уточнили в посольстве.

При этом британское министерство обороны заявило, что задержание осуществлялось в соответствии с нормами британского и международного права. Российская сторона называла подобные действия Запада «пиратством XXI века».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что британские власти задержанием танкера в Ла-Манше пытаются отвлечь внимание общественности от проблем с миграцией. Он отметил, что Лондону нужно заняться перехватом беженцев, которые совершают преступления против британцев.

В свою очередь сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо минировать танкеры, чтобы избежать их захвата европейскими странами. По его мнению, западные политики одумаются после того, как из-за взрывов произойдет разлив нефти, который нанесет их странам экологический ущерб.