Экс-бойцу ВСУ Черному-Швецу дали 18 лет колонии в России Суд Севастополя приговорил экс-бойца ВСУ Черного-Швеца к 18 годам колонии

Бывшего военного ВСУ Руслана Черного-Швеца приговорили к 18 годам колонии по делу о госизмене, сообщила прокуратура города Севастополя. По данным ведомства, его завербовал бывший сослуживец, который работал на Службу безопасности Украины. Вместе они стали собирать информацию о подразделениях и объектах российских войск на территории Севастополя.

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя — бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), — говорится в сообщении.

Ранее в Крыму были задержаны двое мужчин, готовивших теракт по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным следствия, один из фигурантов дела установил контакт с агентом украинской разведки через интернет и выразил готовность сотрудничать против России.

