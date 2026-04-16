16 апреля 2026 в 12:24

Экс-бойцу ВСУ Черному-Швецу дали 18 лет колонии в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывшего военного ВСУ Руслана Черного-Швеца приговорили к 18 годам колонии по делу о госизмене, сообщила прокуратура города Севастополя. По данным ведомства, его завербовал бывший сослуживец, который работал на Службу безопасности Украины. Вместе они стали собирать информацию о подразделениях и объектах российских войск на территории Севастополя.

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя — бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), — говорится в сообщении.

Ранее в Крыму были задержаны двое мужчин, готовивших теракт по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным следствия, один из фигурантов дела установил контакт с агентом украинской разведки через интернет и выразил готовность сотрудничать против России.

