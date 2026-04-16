Психолог объяснила, почему россиянки избегают походов к гинекологу

Россиянки не посещают гинекологов из-за страха и тревоги, рассказала 360.ru психолог Екатерина Кольцова. Она отметила, что поход к любому врачу часто вызывает у людей сопротивление.

Есть два очень больших страха. Первый — что-то найдут, и тогда с этим придется делать дальнейшие действия — лечиться и так далее. Это всегда очень большой страх. Человеку проще психологически выдерживать незнание и даже какую-то боль вместо того, чтобы столкнуться с реальностью. Это не только про здоровье, это и про деньги, и про отношения, и про все, — рассказала Кольцова.

Психолог подчеркнула, что еще одной причиной неявки к гинекологу является стыд. По ее словам, многие поколения воспитывались в условиях, где демонстрация интимных частей тела считалась неприемлемой.

