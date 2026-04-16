ФСБ обнародовала документы об агентах немецкой спецслужбы в Крыму в годы Великой Отечественной войны, сообщило региональное управление ведомства. Там отметили, что указанные лица участвовали в геноциде советского народа на территории полуострова.

Из рассекреченных документов следует, что органами государственной безопасности в освобожденном от нацистов Крыму выявлены и задержаны активные пособники оккупантов, сотрудники и агенты немецкой спецслужбы СД — Мышеков С. Н., Гильденберг А. А., — говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил, что сумма ущерба от преступлений фашистов составила 257 трлн рублей. Он отметил, что в 2025 году был завершен проект «Без срока давности». По его словам, задачи по сохранению исторической памяти по-прежнему остаются актуальными. Вместе с тем проверки музейного и архивного фондов выявили серьезные проблемы с их сохранностью и использованием.

До этого представитель МИД Мария Захарова заявила, что в странах Запада, в частности в Канаде, продолжаются попытки героизировать украинских нацистов. По ее словам, после Великой Отечественной войны препятствий для распространения «бандеровской пропаганды» уже не существовало.