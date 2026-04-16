16 апреля 2026 в 10:25

Работника метеостанции спасли в Дагестане

Застрявшего на горе в Дагестане сотрудника метеостанции эвакуировали вертолетом

В Дагестане эвакуировали вертолетом сотрудника метеостанции, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василия Лозового. Отмечается, что «Сулак-Высокогорная» — самая высокая станция в России и Европе.

Его (сотрудника — NEWS.ru) в 08:50 на вертолете МЧС эвакуировали, он уже дома, с семьей, — уточнил Лозовой.

Ранее сотрудники метеостанции «Сулак Высокогорная» в Дагестане подали сигнал бедствия — людей замело снегом, они не могли выбраться из сугробов. Метеостанция расположена на высоте 2927 метров.

До этого стало известно, что в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок 16 марта выехали из Махачкалы в сторону поселка Анди Ботлихского района. Во второй половине дня их видели на посту ДПС, но до пункта назначения они не добрались.

Также сообщалось, что лавина накрыла два дома в селе Шаитли Цунтинского района Дагестана. Местные жители разбирали завалы и помогли освободиться остальным пострадавшим. Здание, попавшее под сход лавины, было частично разрушено.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

