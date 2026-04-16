Юрист предупредил об ответственности за мат на работе Юрист Южалин: за нецензурную лексику на работе грозит дисциплинарное взыскание

За использование нецензурной лексики на работе может грозить дисциплинарное взыскание, заявил RT юрист Александр Южалин. При этом, по его словам, работодатель должен заранее предусмотреть ответственность за подобное нарушение в локальных нормативных актах.

В случае с матом на работе работодатель заранее должен предусмотреть в локальных нормативных актах, например в правилах внутреннего трудового распорядка, запрет на нецензурную лексику на рабочем месте в рабочее время. Нарушение таких правил может повлечь за собой дисциплинарное взыскание, а также уменьшение или лишение премии, если она зависит от трудовой дисциплины, — сказал Южалин.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что работодатель не имеет права уволить некоторые категории сотрудников по своей инициативе без исключительных причин — ликвидации компании или грубых ошибочных действий самого работника. По ее словам, особые гарантии распространяются, в частности, на беременных и женщин с детьми до трех лет.