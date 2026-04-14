HR-эксперт ответила, выгодно ли оформлять отпуск в мае

Оформлять отпуск в мае не очень выгодно с точки зрения финансов, заявила в беседе с aif.ru HR-эксперт Анастасия Курникова. Она напомнила, что нерабочие праздничные дни не включаются в отпуск и автоматически его продлевают.

Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев, а стоимость одного рабочего дня — величина переменная. Чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже каждый из них. Поэтому брать отпуск с большим количеством праздников и коротким рабочим периодом, как правило, менее выгодно. Май — как раз такой месяц, — отметила Курникова.

