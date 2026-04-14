HR-эксперт ответила, выгодно ли оформлять отпуск в мае

HR-эксперт Курникова: брать отпуск в мае невыгодно с точки зрения финансов

Оформлять отпуск в мае не очень выгодно с точки зрения финансов, заявила в беседе с aif.ru HR-эксперт Анастасия Курникова. Она напомнила, что нерабочие праздничные дни не включаются в отпуск и автоматически его продлевают.

Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев, а стоимость одного рабочего дня — величина переменная. Чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже каждый из них. Поэтому брать отпуск с большим количеством праздников и коротким рабочим периодом, как правило, менее выгодно. Май — как раз такой месяц, — отметила Курникова.

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что официальное трудоустройство запускает для граждан полноценную систему страховых гарантий. По его словам, именно наличие договора по ТК РФ позволяет требовать зарплату, отпуск и компенсации, а также обращаться в суд, имея на руках полноценную доказательную базу.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

