16 апреля 2026 в 10:33

В Финляндии появятся истребители, способные нести ядерное оружие

Посол РФ: в Финляндии в 2026 году появятся истребители для ношения ЯО

Фото: Ssgt. Elizabeth Davis/U.S. Air/Global Look Press
Первые из 64 закупленных у Соединенных Штатов многоцелевых истребителей, заявил ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов. По его словам, они способны нести ядерное оружие, при этом появятся в арсенале Финляндии уже в этом году.

В этом году начнут поступать первые из 64 закупленных финнами у США многоцелевых истребителей F-35A, способных, кстати, при желании нести ядерное оружие, — подчеркнул дипломат.

До этого стало известно, что Финляндия может разместить на своей территории французское ядерное оружие. По информации The National Interest, соответствующая поправка позволит Хельсинки принять французские боеголовки для «сдерживания российской угрозы» в регионе и Европе.

Тем временем Финляндия готовится к запуску подземного хранилища под названием Onkalo для отработанного ядерного топлива. По информации СМИ, подобного комплекса в мире пока не существует. Создание такого объекта стало возможным благодаря инвестициям финских энергетических компаний. Проект стартовал еще в 2004 году и обошелся в €1 млрд.

