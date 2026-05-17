Замесила тесто на кефире с яйцом — через 15 минут печенье «Кружевное»: хрустящее, воздушное и без химии

Это гениально простой рецепт кефирного печенья для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с маслом и долгим замесом. Никакой химии — просто смешал кефир, яйцо и муку, замесил тесто, вырезал печенье и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: румяное, хрустящее печенье с золотистой корочкой и нежнейшей, воздушной текстурой внутри, которая буквально тает во рту.

Кефир делает его мягким и пористым, а яйцо придает пышность и золотистый цвет. Оно не черствеет несколько дней и идеально подходит к утреннему кофе, вечернему чаю или как угощение для детей. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 1 яйцо, 400 г муки, 150 г сахара, 1 ч. ложка соды, щепотка соли, по желанию — ванилин. В миске смешайте кефир, яйцо, сахар, соду, соль и ванилин. Перемешайте. Всыпьте муку, замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 12–15 минут до легкого румянца. Остудите на решетке. Подавайте к чаю.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить это кефирное печенье. Печенье поднялось ровно, стало хрустящим снаружи и нежным внутри. Кстати, вместо кефира можно взять ряженку или простоквашу — вкус станет еще интереснее. Находка, а не рецепт!