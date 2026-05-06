Мешаю какао, масло и муку: готовлю брауни — такой вкусный, что пеку чаще шарлотки и «Зебры»

Этот брауни затмил и шарлотку, и «Зебру» — настолько удачным получается. Насыщенный, мягкий, с ярким шоколадным вкусом, и при этом готовится максимально просто: все смешал, отправил в духовку — и готово.

Именно за эту легкость и стабильный результат к рецепту хочется возвращаться снова и снова.

Ингредиенты: сливочное масло — 200 г, темный шоколад — 200 г, мука — 200 г, сахар — 200 г, какао — 50 г, соль — щепотка, яйца — 4 шт., молоко — 100 мл.

Сливочное масло растапливаю до мягкого состояния, чтобы его легко было перемешать. Шоколад отдельно довожу до однородности на водяной бане — от его качества сильно зависит вкус. Молоко слегка подогреваю, чтобы было теплым.

Яйца соединяю с сахаром и просто размешиваю венчиком, не взбивая. Добавляю масло, растопленный шоколад и молоко, перемешиваю до гладкости. Отдельно смешиваю муку с какао и солью, затем постепенно вмешиваю в тесто — масса получается густой и однородной.

Выливаю в форму (примерно 20×30 см) и выпекаю при 180°C около 20–30 минут. Важно не передержать: внутри брауни должен остаться слегка влажным.

