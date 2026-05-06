День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 12:06

Мешаю какао, масло и муку: готовлю брауни — такой вкусный, что пеку чаще шарлотки и «Зебры»

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот брауни затмил и шарлотку, и «Зебру» — настолько удачным получается. Насыщенный, мягкий, с ярким шоколадным вкусом, и при этом готовится максимально просто: все смешал, отправил в духовку — и готово.

Именно за эту легкость и стабильный результат к рецепту хочется возвращаться снова и снова.

Ингредиенты: сливочное масло — 200 г, темный шоколад — 200 г, мука — 200 г, сахар — 200 г, какао — 50 г, соль — щепотка, яйца — 4 шт., молоко — 100 мл.

Сливочное масло растапливаю до мягкого состояния, чтобы его легко было перемешать. Шоколад отдельно довожу до однородности на водяной бане — от его качества сильно зависит вкус. Молоко слегка подогреваю, чтобы было теплым.

Яйца соединяю с сахаром и просто размешиваю венчиком, не взбивая. Добавляю масло, растопленный шоколад и молоко, перемешиваю до гладкости. Отдельно смешиваю муку с какао и солью, затем постепенно вмешиваю в тесто — масса получается густой и однородной.

Выливаю в форму (примерно 20×30 см) и выпекаю при 180°C около 20–30 минут. Важно не передержать: внутри брауни должен остаться слегка влажным.

Ранее мы делились рецептом блинов «Бархат». Секрет — в 2 ложках разного масла.

Проверено редакцией
Читайте также
4 ингредиента, 15 минут — и творожные язычки готовы: пеку гору таких вкусняшек к кофе
Общество
4 ингредиента, 15 минут — и творожные язычки готовы: пеку гору таких вкусняшек к кофе
И такое подают в дорогущих ресторанах? Собираем за копейки нежнейший мусс с белым шоколадом
Общество
И такое подают в дорогущих ресторанах? Собираем за копейки нежнейший мусс с белым шоколадом
Беру два яблока, орехи и муку — через 40 минут подаю пирог нежнее шарлотки и сочнее яблочного тарта
Общество
Беру два яблока, орехи и муку — через 40 минут подаю пирог нежнее шарлотки и сочнее яблочного тарта
Вместо возни с фаршем делаю этот пирог из печени — без муки, без зажарки, просто и гениально
Общество
Вместо возни с фаршем делаю этот пирог из печени — без муки, без зажарки, просто и гениально
Никаких дрожжей и расстойки — удмуртские кокроки на сметане: маленькие пирожки с яблоками
Общество
Никаких дрожжей и расстойки — удмуртские кокроки на сметане: маленькие пирожки с яблоками
шоколад
пироги
простой рецепт
брауни
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.