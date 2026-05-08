08 мая 2026 в 13:46

Вкуснее шашлыка: свинина с медом и чесноком — рецепт для сковородки, жарится за 15 минут

Свинина с медом и чесноком — это блюдо, которое по вкусу превосходит даже лучший шашлык. Нежное, сочное мясо в карамельно-чесночно-соевом соусе тает во рту и имеет невероятный аромат.

Для приготовления понадобится: 600 г свиной шеи или корейки, 6 зубчиков чеснока, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. крахмала, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, паприка.

Рецепт: свинину нарежьте стейками толщиной 1,5–2 см. Замаринуйте с давленым чесноком (2 зубчика), солью, перцем, паприкой, маслом и крахмалом на 15–20 минут. На разогретой сковороде с маслом обжарьте стейки с двух сторон до румяной корочки (по 3–4 минуты), выложите на тарелку. В этой же сковороде обжарьте оставшиеся зубчики чеснока 30 секунд, добавьте мед и соевый соус, прогрейте 1 минуту. Нарежьте стейки толстыми полосками, верните в сковороду к соусу. Тушите 5 минут, помешивая. Подавайте горячими.

Ранее стало известно, как приготовить любое мясо в духовке, чтобы было мягким, как тушенка.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
600 г свиной шеи или корейки
6 зубчика чеснока
2 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. меда
1 ст. л. крахмала
2 ст. л. растительного масла
соль, перец, паприка
Свинину нарежьте стейками толщиной 1,5-2 см. Замаринуйте с выдавленным чесноком (2 зубчика), солью, перцем, паприкой, маслом и крахмалом на 15-20 минут.
На разогретой сковороде с маслом обжарьте стейки с двух сторон до румяной корочки (по 3-4 минуты), выложите на тарелку.
В этой же сковороде обжарьте оставшиеся зубчики чеснока 30 секунд, добавьте мед и соевый соус, прогрейте 1 минуту.
Нарежьте стейки толстыми полосками, верните в сковороду к соусу. Тушите 5 минут, помешивая. Подавайте горячим.
