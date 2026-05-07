Тру картофель, жарю блины и наполняю начинкой — к ужину подаю сытные лепешки а-ля тако

Картофельные лепешки а-ля тако с сочной начинкой — это новое сытное и очень вкусное блюдо для ужина. Хрустящие блины и нежная начинка из курицы с грибами в сливочно-сырном соусе создают идеальное сочетание.

Для лепешек понадобится: 4–5 картофелин, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Для начинки: 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 50 мл сливок (10%), 50 г твердого сыра, соль, перец.

Рецепт: картофель натрите на мелкой терке, отожмите сок. Смешайте с яйцом, мукой, солью и перцем. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого цвета.

Курицу и грибы нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до готовности. Добавьте сливки и тертый сыр, прогрейте до загустения. Выложите начинку на половину лепешки, накройте второй половинкой. Подавайте горячими.

