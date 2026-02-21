Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 16:06

Такого не ели: блинчатые пирожки с начинкой из детства и моря

Сладкие блинчатые пирожки с вареной сгущенкой и морской солью — дерзкий вкус Сладкие блинчатые пирожки с вареной сгущенкой и морской солью — дерзкий вкус Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие привыкли, что домашняя выпечка — это либо приторно сладко, либо слишком сытно. Однако существует сочетание, которое способно перевернуть представление о десерте и подарить по-настоящему ресторанные эмоции на обычной кухне. Речь идет о балансе нежной текстуры и яркого акцента, который достигается благодаря простому, но редкому приему.

Чтобы приготовить идеальные блинчатые пирожки, вам понадобятся пшеничная мука высшего сорта (200 г), молоко (500 мл), яйца (3 шт.), топленое сливочное масло (50 г), сахар (1 ст. л.), щепотка соды и главный секрет теста — мелко натертая цедра одного лимона. Для начинки возьмите качественную вареную сгущенку (1 банка) и крупную морскую соль в кристаллах.

Главная хитрость заключается в обжарке: готовые блины начиняются сгущенкой, сворачиваются плотным конвертом и отправляются на раскаленную сковороду с каплей топленого масла. Именно лимонная цедра в тесте в сочетании с карамельным вкусом начинки создает ту самую глубину. Перед самой подачей горячие блинчатые пирожки посыпаются кристаллами морской соли: они не растворяются сразу, а взрываются вкусом на языке, подчеркивая сладость карамели. Такое блюдо сделает ваш завтрак особенным, а близких заставит гадать, в чем секрет этого кулинарного волшебства.

  • Калорийность на 100 г: 312 ккал.

  • БЖУ: 6,4/14,8/38,2.

Ранее мы делились с вами рецептом блинов на минеральной воде - обязательно попробуйте!

блины
рецепты
Масленица
выпечка
кулинария
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зубастого любимца детей отправили на костер в российском регионе
Фицо объяснил зловредность в поведении Зеленского
Бегство от клещей и пытки ВСУ: новости СВО к вечеру 21 февраля
Метеоролог назвал три погодных фактора, которые убивают ВСУ
Ледовая блокада Балтики ударила по Германии
Дмитриев одним ИИ-видео пошутил об экс-принце Эндрю
Угроза атаки ВСУ испортила жителям Воткинска Масленицу
Композитор Пугачевой и Леонтьева решился на отчаянный шаг
Похититель унитазных сидений завелся в Екатеринбурге
Наушники популярных брендов оказались «тихими убийцами»
На Запорожской АЭС могут ввести режим тишины
Военный Шали назвал «нетрезвыми недобойцами» плененных штурмовиков ВСУ
В США узнали о создании в Китае ядерного оружия нового поколения
«Это цирк»: Большунов раскритиковал уровень конкуренции на Олимпиаде
«Убит, уничтожен»: Коростелев о своем состоянии после Олимпиады
Криминальный мир Украины попал под удар на острове Бали
Более 70 тигров умерли в зоопарке за несколько недель
Снежный шторм накрыл Урал
Россиянка умерла после купания в бассейне пятизвездочного отеля на Бали
Что нужно успеть дачнику в конце февраля: список самых важных дел до весны
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.