Блины на минералке с секретным ингредиентом: попробуйте гречку!

Масленица — отличный повод экспериментировать на кухне. Необычные рецепты блинов на минералке с добавлением гречневой муки и кокосовых сливок станут настоящим открытием для тех, кто устал от традиционных вариантов. Газированная вода делает тесто невероятно воздушным и пористым, а редкое сочетание ингредиентов придает блинам неповторимый ореховый привкус.

Возьмите гречневую муку (150 г), обычную пшеничную (50 г), два крупных яйца, кокосовые сливки (100 мл), газированную минералку (300 мл), пару столовых ложек любого растительного масла, столовую ложку сахара и немного соли. Начните со взбивания яиц: соедините их с сахаром и солью до однородности, затем влейте кокосовые сливки и перемешайте. Оба вида муки обязательно просейте через сито — так блины получатся нежнее — и постепенно введите в яичную смесь, работая венчиком.

Финальный штрих: добавьте ледяную минералку и масло, быстро перемешайте — тесто моментально оживет, покроется пузырьками и станет воздушным. Выпекайте на хорошо прогретой сковороде, переворачивая, когда края схватятся и появится румяная корочка.

Эти необычные рецепты блинов подходят даже тем, кто следит за питанием.

Калорийность на 100 г: 186 ккал.

БЖУ: 5,3/8,9/22,4.

