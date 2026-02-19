Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 14:18

Блины на минералке с секретным ингредиентом: попробуйте гречку!

Необычные рецепты блинов — заводим тесто на минералке Необычные рецепты блинов — заводим тесто на минералке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Масленица — отличный повод экспериментировать на кухне. Необычные рецепты блинов на минералке с добавлением гречневой муки и кокосовых сливок станут настоящим открытием для тех, кто устал от традиционных вариантов. Газированная вода делает тесто невероятно воздушным и пористым, а редкое сочетание ингредиентов придает блинам неповторимый ореховый привкус.

Возьмите гречневую муку (150 г), обычную пшеничную (50 г), два крупных яйца, кокосовые сливки (100 мл), газированную минералку (300 мл), пару столовых ложек любого растительного масла, столовую ложку сахара и немного соли. Начните со взбивания яиц: соедините их с сахаром и солью до однородности, затем влейте кокосовые сливки и перемешайте. Оба вида муки обязательно просейте через сито — так блины получатся нежнее — и постепенно введите в яичную смесь, работая венчиком.

Финальный штрих: добавьте ледяную минералку и масло, быстро перемешайте — тесто моментально оживет, покроется пузырьками и станет воздушным. Выпекайте на хорошо прогретой сковороде, переворачивая, когда края схватятся и появится румяная корочка.

Эти необычные рецепты блинов подходят даже тем, кто следит за питанием.

  • Калорийность на 100 г: 186 ккал.

  • БЖУ: 5,3/8,9/22,4.

Ранее мы делились с вами яркой начинкой для блинов.

рецепты
блины
Масленица
секреты
тесто
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Женщине-курьеру могут ужесточить наказание в рамках дела Долиной
Россиянам посоветовали, как составить хорошее резюме
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.