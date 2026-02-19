Зимняя Олимпиада — 2026
Блины на живом пиве: секретный трюк, о котором мало кто знает

Необычные рецепты блинов — заводим опару на живом пиве Необычные рецепты блинов — заводим опару на живом пиве
Если классические блинчики уже надоели, попробуйте замесить тесто на живом светлом пиве — оно создаст воздушную пенистую опару, которая сделает блины невероятно кружевными и ароматными. Алкоголь полностью выпаривается при жарке, поэтому блюдо абсолютно безопасно для детей, а вот легкий солодовый аромат останется и придаст особую изюминку. Заинтригованы? Тогда записывайте наш необычный рецепт блинов на Масленицу.

Для опары понадобятся живое светлое пиво (300 мл), теплое молоко (200 мл), пшеничная мука (250 г), крупные яйца (2 шт.), сахар (1 ст. л.), соль (0,5 ч. л.) и растительное масло (3 ст. л.). Сначала смешайте половину муки с теплым пивом, оставьте в теплом месте на 40 минут — опара поднимется пышной шапкой. Затем добавьте взбитые яйца, молоко, остальную муку, соль, сахар и масло, вымешайте до однородности. Дайте тесту постоять еще 20 минут.

Жарьте блины на раскаленной сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Необычные рецепты блинов с пивной опарой особенно хороши для Масленицы — они получаются тонкими, эластичными и долго не черствеют. Подавайте со сметаной, медом или любимой начинкой.

  • Калорийность на 100 г: 189 ккал.

  • БЖУ: 5,8/7,6/23,6.

Ранее мы делились рецептом цветного теста для блинов без химических красителей.

блины
Масленица
рецепты
тесто
пиво
секреты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
