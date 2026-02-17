Зимняя Олимпиада — 2026
Цветные блины к столу: как удивить гостей простым тестом

Цветные блины — подаем зеленую выпечку и удивляем гостей Цветные блины — подаем зеленую выпечку и удивляем гостей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Цветные блины легко приготовить без искусственных красителей, если добавить в тесто обычный шпинат. Он придает мягкий зеленый оттенок и почти не меняет вкус, зато подача сразу становится праздничной. Такие цветные блины хорошо смотрятся и на семейном завтраке, и на столе для гостей.

Для теста понадобится пшеничная мука (180 г), крупные яйца (2 шт.), молоко (300 мл), теплая минеральная вода без газа (100 мл), растительное масло (2 ст.л.), щепотка соли, сахар по вкусу и пюре из свежего шпината (90 г). Шпинат нужно обдать кипятком, затем пробить блендером с частью молока до гладкости.

Массу смешать с яйцами, солью и сахаром, всыпать муку, влить оставшееся молоко и воду. Размешать жидкое тесто, добавить масло и выпекать тонкие цветные блины на хорошо разогретой сковороде.

Готовые цветные блины подают с творожным сыром, слабосоленой рыбой или овощной начинкой. Они остаются мягкими, эластичными и сохраняют аппетитный зеленый оттенок даже после остывания.

  • Калорийность на 100 г: 155 ккал.

  • БЖУ: 5,2/5,6/20,8.

Ранее мы делились с вами рецептом блинов по методу «три стакана».

Валентина Еремеева
В. Еремеева
