19 февраля 2026 в 13:08

Сладкие блины на Масленицу без варенья: секрет идеальной яблочной начинки

Сладкие блины на Масленицу без варенья: секрет идеальной яблочной начинки
Чтобы порадовать родных сладкими блинами на Масленицу, забудьте о приторных магазинных джемах, обратите свой взор на обычное яблоко. В умелых руках этот скромный фрукт способен превратиться в божественную карамельную начинку, которая заставит забыть о любых пирожных. Аромат яблок, томленных в сливочном масле с корицей и ванилью, — настоящий синоним домашнего тепла и безмятежности.

Нам потребуются яблоки с плотной мякотью, лучше всего взять сорт «гренни смит» или «симиренко», чтобы в процессе готовки кусочки не превратились в пюре. Очистите четыре крупных яблока от кожуры и сердцевины, нарежьте их аккуратными кубиками со стороной примерно в один сантиметр. В глубокой сковороде растопите 70 г сливочного масла и добавьте к нему 3 столовые ложки сахара. Как только сахар начнет плавиться и приобретать янтарный оттенок, немедленно высыпайте в сковороду яблоки. Будьте осторожны, карамель очень горячая! Начинайте активно перемешивать лопаткой, чтобы каждый кусочек покрылся сладкой глазурью.

Через пару минут, когда яблоки дадут сок, всыпьте чайную ложку корицы и щепотку молотой гвоздики для пикантности. Продолжайте готовить еще минут 5, пока жидкость не выпарится, а яблоки не станут мягкими, но сохранят форму. В самом конце добавьте горсть промытого изюма и измельченных грецких орехов. Снимите сковороду с огня и дайте начинке полностью остыть, иначе горячий сок порвет тонкие блины.

Собирать десерт можно по-разному: либо завернуть начинку в трубочку, либо сделать аккуратные треугольники. Перед подачей лучше полить готовые блинчики оставшимся от жарки яблок сиропом и положить рядом шарик ванильного мороженого.

  • Совет: чтобы яблоки не потемнели до начала готовки и сохранили аппетитный вид, сбрызните их лимонным соком сразу после нарезки. Кислота также подчеркнет сладость карамели и сделает вкус более объемным.

  • КБЖУ на 100 г: 195 ккал, белки 4 г, жиры 7 г, углеводы 30 г.

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
блины
Масленица
Оксана Головина
О. Головина
