12 февраля 2026 в 14:57

Как запечь судака в духовке: идеальный рецепт для домашнего ужина

Судак в духовке — это не просто рыба, это настоящее кулинарное искусство! Когда вы откусите хрустящую корочку, под которой скрывается белоснежное и сочное мясо, все сомнения останутся позади. Этот рецепт преобразит ваш ужин в незабываемое гастрономическое событие. Заметим, что судак — очень легкая и полезная рыба, которая не требует особых кулинарных изысков, чтобы поразить своим вкусом.

Для начала, попробуйте выбрать свежего судака. Его можно легко узнать по характерному блеску чешуи и крепкому телу. Прежде чем отправить нашего «главного героя» в духовку, нужно позаботиться о маринаде. В глубокой миске соедините сок одного лимона, 50 мл оливкового масла, щепотку морской соли и свежемолотый черный перец по вкусу. Это базовый маринад, который сделает вкус рыбы ярче и подчеркнет ее натуральные ноты. Вам остается лишь полить маринадом судака и оставить его пропитываться в холодильнике на 30-40 минут.

Пока судак маринуется, займитесь овощами. Возьмите 2 крупных картофеля, 1 сладкую красную паприку и 2 небольших цукини. Нарежьте их крупными кубиками, добавьте в отдельную миску и приправьте оставшейся частью оливкового масла, добавив немного розмарина и тимьяна — они подарят вашему блюду невероятный аромат. Обязательно посолите и поперчите по вкусу. Так наши овощи не только обретут характер, но и в процессе запекания отдадут сочность в рыбу.

Когда ваш судак настоялся, включите духовку на 190 градусов. На противень выложите овощи, разровняйте их в один слой, а сверху аккуратно разместите рыбу, подлив остатки маринада. Это поможет создать запеченную корочку. Для дополнительного эффекта можете посыпать сверху натертого сыра или хлебных крошек. Это придаст блюду легкую хрустящую текстуру.

Теперь оставьте всю эту красоту в духовке на 25-30 минут. В это время вы почувствуете, как наполнится ароматом вся кухня, и, конечно, трудно будет дождаться момента, когда судак будет готов. Проверьте готовность, аккуратно проколов рыбу вилкой: если мясо легко отделяется от кости, значит, пора подавать.

  • Совет: такой судак в духовке станет настоящей находкой для ваших ужинов. Подавайте его с соусом на основе йогурта — он освежит блюдо и добавит завершающую ноту.

Запомните этот простой и невероятно вкусный способ приготовления судака, чтобы вновь и вновь радовать себя и своих близких.

Пищевая ценность на 100 грамм готового блюда:

  • Калорийность: ~148 ккал. Белки: 12.5 г. Жиры: 7.8 г. Углеводы: 6.5 г.

