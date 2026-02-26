Сердечки в сметанном соусе — теперь это мое коронное блюдо. Недорого, сытно, очень вкусно. Никто и не догадается, что это субпродукты

Куриные сердечки часто остаются за бортом кулинарных экспериментов — то ли забывают, то ли не знают, что с ними делать. А зря. В этом рецепте они раскрываются по-новому: долгое томление в сметанном соусе с грибами и специями превращает их в нежнейшее, тающее во рту блюдо, которое ничем не уступает дорогой вырезке. Бюджетно, но со вкусом ресторанного ужина.

800 г куриных сердечек тщательно промываю, удаляю остатки сосудов и жира, каждое разрезаю пополам вдоль. 300 г шампиньонов нарезаю крупными дольками, одну крупную луковицу — полукольцами, одну среднюю морковь натираю на крупной тёрке. В глубокой сковороде или сотейнике разогреваю столовую ложку оливкового масла и обжариваю лук с морковью 5-7 минут до мягкости. Добавляю подготовленные сердечки, увеличиваю огонь и жарю, помешивая, 10 минут, пока они не побелеют и не слегка подрумянятся. Затем добавляю грибы и тушу всё вместе ещё 5 минут. В отдельной миске смешиваю 300 г сметаны, 400 мл воды, 3 чайные ложки кукурузного крахмала, соль, перец, сушёный чеснок и копчёную паприку по вкусу. Тщательно размешиваю венчиком до полного растворения крахмала. Заливаю полученной смесью сердечки с грибами, довожу до кипения, убавляю огонь до минимума, накрываю крышкой и томлю 40-50 минут, периодически помешивая, до полной мягкости сердечек и загустения соуса. Подаю горячим с картофельным пюре, гречневой кашей или макаронами, щедро полив соусом.

