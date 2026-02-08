Нежные сердечки в сметане: готовим быстро и вкусно

Хотите сочный ужин без хлопот? Жареные куриные сердечки в сметане — это простой рецепт, который покорит всю семью. Готовится на сковороде за 20 минут, а вкус — как в ресторане!

Куриные сердечки берут свежие, около 500 г. Промойте их, удалите пленки и жирок, разрежьте пополам. Замочите в подсоленной воде на 10 минут — так они станут мягче. Обсушите бумажным полотенцем.

Разогрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла. Обжарьте сердечки порциями по 5 минут до золотистой корочки, посолите и поперчите. Добавьте 1 луковицу, нарезанную полукольцами, и 2 зубчика чеснока, пропущенные через пресс. Жарьте еще 3 минуты.

Влейте 200 мл сметаны (20% жирности), добавьте щепотку мускатного ореха и соль по вкусу. Тушите под крышкой на слабом огне 7–10 минут, помешивая. Куриные сердечки пропитаются кремовым соусом и тают во рту!

Готово! Подавайте с гречкой, картошкой или овощами. Калорийность порции — около 250 ккал. Попробуйте сегодня — и это станет вашим фаворитом. Бон аппетит!

Калорийность – 178 ккал на 100 г.

