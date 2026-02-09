Могу поспорить, это лучший рецепт, который вы когда-либо пробовали! Картофельные гармошки с салом и чесноком

Могу поспорить, это лучший рецепт, который вы когда-либо пробовали! Картофельные гармошки с салом и чесноком

Возьмите картошку, сало и чеснок — и приготовьте гармошки, которые станут главным открытием вашей кухни. Это гениально простое и невероятно эффектное блюдо, где обычный картофель превращается в ароматный сочный шедевр с дымной ноткой копченостей.

Получается потрясающая вкуснятина: нежные, пропаренные внутри ломтики картофеля, между которыми тают тонкие пластинки ароматного сала, а каждый кусочек пропитан пряным чесночным маслом и покрыт хрустящей, золотистой сырной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 крупных картофелин, 150–200 г слабосоленого сала или грудинки, 1 головка чеснока, 100 г твердого сыра, растительное масло, соль, перец, паприка. Картофель тщательно вымойте. Сделайте поперечные надрезы по всей длине клубня, не дорезая до конца, как в гармошке. В каждый разрез вставьте тонкий ломтик сала. Смажьте картофель маслом, посолите, поперчите, посыпьте паприкой. Запекайте на противне в разогретой до 200°C духовке 40–50 минут. За 10 минут до готовности посыпьте гармошки смесью натертого сыра и измельченного чеснока. Подавайте горячими, полив сметаной и посыпав свежей зеленью. Идеальный гарнир, который легко может стать и главным блюдом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.