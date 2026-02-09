Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 18:35

Могу поспорить, это лучший рецепт, который вы когда-либо пробовали! Картофельные гармошки с салом и чесноком

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возьмите картошку, сало и чеснок — и приготовьте гармошки, которые станут главным открытием вашей кухни. Это гениально простое и невероятно эффектное блюдо, где обычный картофель превращается в ароматный сочный шедевр с дымной ноткой копченостей.

Получается потрясающая вкуснятина: нежные, пропаренные внутри ломтики картофеля, между которыми тают тонкие пластинки ароматного сала, а каждый кусочек пропитан пряным чесночным маслом и покрыт хрустящей, золотистой сырной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 крупных картофелин, 150–200 г слабосоленого сала или грудинки, 1 головка чеснока, 100 г твердого сыра, растительное масло, соль, перец, паприка. Картофель тщательно вымойте. Сделайте поперечные надрезы по всей длине клубня, не дорезая до конца, как в гармошке. В каждый разрез вставьте тонкий ломтик сала. Смажьте картофель маслом, посолите, поперчите, посыпьте паприкой. Запекайте на противне в разогретой до 200°C духовке 40–50 минут. За 10 минут до готовности посыпьте гармошки смесью натертого сыра и измельченного чеснока. Подавайте горячими, полив сметаной и посыпав свежей зеленью. Идеальный гарнир, который легко может стать и главным блюдом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
А тесто тут из вареной картошки: открытый мясной пирог — невероятно вкусный и простой
Общество
А тесто тут из вареной картошки: открытый мясной пирог — невероятно вкусный и простой
Ничего лишнего: картошка, лук, немного мяса — а получается сытно и вкусно. «Журунчики» по-сибирски
Общество
Ничего лишнего: картошка, лук, немного мяса — а получается сытно и вкусно. «Журунчики» по-сибирски
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Общество
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Общество
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Вместо мяса по-французски готовлю по-русски. Сочное мясо под сливочно-сырной шубой
Общество
Вместо мяса по-французски готовлю по-русски. Сочное мясо под сливочно-сырной шубой
картофель
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перекупщики продают билеты на Ефремова за 50 тысяч рублей
Состоялись переговоры Белоусова и генсека ОДКБ
В Петербурге устроили судебную тяжбу из-за кошки
Анфиса Чехова вышла замуж
Генерал раскрыл, почему российский Су-75 станет кошмаром для Пентагона
Убивал при детях: в Казахстане накажут полицейских-бездельников
В Словакии признали нарушение важного соглашения с Россией
Толпа накричала на короля Британии из-за его опального брата
Что не так с олимпийскими медалями: почему они ломаются, кто пожаловался
В Италии назвали Коростелева «умничкой» после выступления на ОИ-2026
Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции
Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны
Акробат сломал ногу во время выступления
Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit
Лавров посоветовал ЕС не питать иллюзий насчет поддержки войск американцами
Пашинян заявил о необратимости мирного процесса Армении с Азербайджаном
«Как дети малые»: США снова публично унизили европейских союзников
Балтийский фронт вместо украинского: Европа бросает танки к границам РФ
Море выбросило на берега Камчатки 17-метровый труп
Стармера призвали уйти в отставку
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.