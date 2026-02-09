Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 12:00

Ничего лишнего: картошка, лук, немного мяса — а получается сытно и вкусно. «Журунчики» по-сибирски

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возьмите картофель и горсть фарша — и приготовьте «журунчики», теплые лепешки из детства с загадочным названием и совершенно гениальной простотой. Это невероятно уютное и сытное блюдо, где картофельное тесто становится хрустящей оболочкой для ароматной мясной начинки.

Получается потрясающая вкуснятина: румяные, с хрустящей корочкой лепешки, внутри которых скрывается сочный, хорошо пропеченный фарш с луком и чесноком. Подавайте их обязательно со сметаной — ее прохладная нежность идеально оттеняет горячее сочетание картофеля и мяса.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Картофель очистите, натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок, смешайте с мелко рубленным луком и посолите. Для начинки обжарьте фарш с оставшимся луком и чесноком до готовности, посолите и поперчите. Из картофельной массы сформируйте небольшие лепешки. В центр каждой выложите ложку начинки, защипните края, формируя аккуратные котлетки. Обжарьте «журунчики» на хорошо разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой, хрустящей корочки. Подавайте горячими, полив сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему кончики волос быстро становятся сухими: бытовые ошибки в ванной, которые портят даже свежую стрижку
Общество
Почему кончики волос быстро становятся сухими: бытовые ошибки в ванной, которые портят даже свежую стрижку
За эту медовую капустку можно все отдать: квасим по простому рецепту — получаем кучу пользы и клетчатки к любому блюду в холодильнике
Общество
За эту медовую капустку можно все отдать: квасим по простому рецепту — получаем кучу пользы и клетчатки к любому блюду в холодильнике
Сажаем в мае, любуемся в июле: растение, которое зацветает в первый год после посева
Общество
Сажаем в мае, любуемся в июле: растение, которое зацветает в первый год после посева
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Общество
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Бюджетный салат, который съедают первым: «Простушка» с необычной заправкой превращает простые овощи в яркое блюдо
Общество
Бюджетный салат, который съедают первым: «Простушка» с необычной заправкой превращает простые овощи в яркое блюдо
рецепты
кулинария
картофель
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе забили тревогу из-за новой тактики российской армии в зоне СВО
Минобороны РФ сообщило о поражении военного аэродрома и объектов ВСУ
«Весело и складно»: в ГД высмеяли заявление Зеленского о 250 самолетах
«Искандеры» уничтожили важную цель под Киевом: удары по Украине 9 февраля
В Петербурге местная жительница зарезала мужа ножом
Юрист напомнил, в каких случаях дачникам грозит штраф за склад на участке
В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки
Школьник получил перелом после удара в спину
Заседание по делу блогера Лерчек неожиданно перенесли
Маркетплейсы ответили на призывы приравнять их к супермаркетам
Житель Саратова украл велосипед у курьера
Магнитные бури сегодня, 9 февраля: что завтра, мигрени, скачки давления
Онищенко оценил необходимость повторной вакцинации от гриппа
Американист оценил перспективу нормализации отношений России и США
«Решил срезать»: Панжинский осудил французского лыжника за нарушение правил
В Кремле объяснили, что такое «дух Анкориджа»
Песков заявил об отсутствии ясности по активам для фонда Совета мира
«Москва такая многоликая»: Путин примет с докладом Собянина
«Удушающие приемы со стороны США»: Песков подтвердил попытки помочь Кубе
В Кремле высказались об участии России в Совете мира
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.