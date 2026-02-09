Ничего лишнего: картошка, лук, немного мяса — а получается сытно и вкусно. «Журунчики» по-сибирски

Возьмите картофель и горсть фарша — и приготовьте «журунчики», теплые лепешки из детства с загадочным названием и совершенно гениальной простотой. Это невероятно уютное и сытное блюдо, где картофельное тесто становится хрустящей оболочкой для ароматной мясной начинки.

Получается потрясающая вкуснятина: румяные, с хрустящей корочкой лепешки, внутри которых скрывается сочный, хорошо пропеченный фарш с луком и чесноком. Подавайте их обязательно со сметаной — ее прохладная нежность идеально оттеняет горячее сочетание картофеля и мяса.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Картофель очистите, натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок, смешайте с мелко рубленным луком и посолите. Для начинки обжарьте фарш с оставшимся луком и чесноком до готовности, посолите и поперчите. Из картофельной массы сформируйте небольшие лепешки. В центр каждой выложите ложку начинки, защипните края, формируя аккуратные котлетки. Обжарьте «журунчики» на хорошо разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой, хрустящей корочки. Подавайте горячими, полив сметаной.

