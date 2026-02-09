Бюджетный салат, который съедают первым: «Простушка» с необычной заправкой превращает простые овощи в яркое блюдо

Иногда хочется приготовить что-то вкусное без дорогих продуктов и долгой нарезки слоев. Этот салат хорош тем, что собирается быстро, получается сочным и отлично подходит к любому гарниру. Главный секрет — ароматная горячая заправка, которая раскрывает вкус обычных овощей.

Для салата понадобится 500 г соленых или маринованных огурцов, 200 г свежей моркови, 100 г сладкого красного лука, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. смеси перцев, 1–2 ч. л. кориандра молотого, 40 мл рафинированного подсолнечного масла, 2 ст. л. кунжута.

Огурцы нарежьте тонкой соломкой, морковь натрите на корейской терке, лук нарежьте четвертинками колец. В миску выложите огурцы, сверху морковь, по краям распределите лук. В центр добавьте продавленный чеснок, сахар, специи. Раскалите масло и полейте им пряности. Накройте салат на 15 минут. Кунжут слегка обжарьте до светлого цвета, добавьте в салат и перемешайте. Уберите блюдо в холодильник минимум на 2 часа.

