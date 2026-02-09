Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 10:14

Бюджетный салат, который съедают первым: «Простушка» с необычной заправкой превращает простые овощи в яркое блюдо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Иногда хочется приготовить что-то вкусное без дорогих продуктов и долгой нарезки слоев. Этот салат хорош тем, что собирается быстро, получается сочным и отлично подходит к любому гарниру. Главный секрет — ароматная горячая заправка, которая раскрывает вкус обычных овощей.

Для салата понадобится 500 г соленых или маринованных огурцов, 200 г свежей моркови, 100 г сладкого красного лука, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. смеси перцев, 1–2 ч. л. кориандра молотого, 40 мл рафинированного подсолнечного масла, 2 ст. л. кунжута.

Огурцы нарежьте тонкой соломкой, морковь натрите на корейской терке, лук нарежьте четвертинками колец. В миску выложите огурцы, сверху морковь, по краям распределите лук. В центр добавьте продавленный чеснок, сахар, специи. Раскалите масло и полейте им пряности. Накройте салат на 15 минут. Кунжут слегка обжарьте до светлого цвета, добавьте в салат и перемешайте. Уберите блюдо в холодильник минимум на 2 часа.

Ранее сообщалось, что шоколадное суфле кажется сложным ресторанным десертом, но на самом деле его легко приготовить дома. Всего за полчаса можно получить воздушное лакомство с насыщенным шоколадным вкусом, которое удивит гостей и станет украшением любого ужина.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофельный «Сандал» с курицей — готовлю и на праздники, и в будни: вкуснота из простых продуктов
Общество
Картофельный «Сандал» с курицей — готовлю и на праздники, и в будни: вкуснота из простых продуктов
Шарлотка «12 ложек» — гениально просто! Без весов и без взбивания, а корочка — карамельная сказка
Общество
Шарлотка «12 ложек» — гениально просто! Без весов и без взбивания, а корочка — карамельная сказка
Рыбку готовлю в сицилийском стиле — ужин мафиози на вашем столе: лаконичный рецепт нежной трески
Общество
Рыбку готовлю в сицилийском стиле — ужин мафиози на вашем столе: лаконичный рецепт нежной трески
Даже те, кто не любит печень, просят добавку: запекаю ее под овощной шубой — получается мягкой, сочной и без горечи
Общество
Даже те, кто не любит печень, просят добавку: запекаю ее под овощной шубой — получается мягкой, сочной и без горечи
Нежный десерт без грамма муки — йогуртовый пирог, который тает во рту и готовится из четырех простых ингредиентов
Общество
Нежный десерт без грамма муки — йогуртовый пирог, который тает во рту и готовится из четырех простых ингредиентов
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Бюджетный салат, который съедают первым: «Простушка» с необычной заправкой превращает простые овощи в яркое блюдо Иногда хочется приготовить что-то вкусное без дорогих продуктов и долгой нарезки слоев. Этот салат хорош тем, что собирается быстро, получается сочным и отлично подходит к любому гарниру. Главный секрет — ароматная горячая заправка, которая раскрывает вкус обычных овощей.
500 г соленых или маринованных огурцов
200 г свежей моркови
100 г сладкого красного лука
3 зубчика чеснока
1 ч.л. сахара
1 ч.л. смеси перцев
1–2 ч.л. кориандра молотого
40 мл рафинированного подсолнечного масла
2 ст.л. кунжута
>
Огурцы нарежьте тонкой соломкой, морковь натрите на корейской терке, лук нарежьте четвертинками колец. В миску выложите огурцы, сверху морковь, по краям распределите лук.
В центр добавьте продавленный чеснок, сахар, специи. Раскалите масло и полейте им пряности.
Накройте салат на 15 минут. Кунжут слегка обжарьте до светлого цвета, добавьте в салат и перемешайте. Уберите блюдо в холодильник минимум на 2 часа.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса
Психолог поделилась способом продуктивно начать день
Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания
Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова
В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной
В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе
Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов
Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку
В российской школе ученик умер на перемене
Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета
«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова
Стало известно о странном заказе Эпштейна в день возбуждения дела
В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов
В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента
Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу
Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной
В стране ЕС обвинили Киев в охоте на людей
Погода в Москве в понедельник, 9 февраля: оттепель уже близко?
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.