08 февраля 2026 в 11:45

Шоколадное суфле дома — воздушный десерт с насыщенным вкусом за 30 минут без лишних усилий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Шоколадное суфле кажется сложным ресторанным десертом, но на самом деле его легко приготовить дома. Всего за полчаса можно получить воздушное лакомство с насыщенным шоколадным вкусом, которое удивит гостей и станет украшением любого ужина. Главный секрет — правильное взбивание белков и аккуратное соединение компонентов.

Для приготовления понадобятся 90 г темного шоколада, 3 ст. л. сливочного масла, 3 яйца, 3−4 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. ванильного экстракта и 0,5 ч. л. лимонного сока.

Формы смазывают маслом, присыпают сахаром и охлаждают. Желтки соединяют с ванилью, а шоколад растапливают на водяной бане, затем смешивают с желтками. Белки взбивают с лимонным соком и сахаром до устойчивых пиков, аккуратно вмешивают в шоколадную основу и распределяют по формам. Выпекают при 200 градусах 12−15 минут и подают сразу с ягодами, сливками или посыпкой из шоколада.

Ранее сообщалось, что в нашем ритме жизни все чаще хочется простых и понятных рецептов, которые не требуют долгой готовки. Этот вариант выручает меня, когда нужно быстро накормить семью вкусным и питательным завтраком. Минимум продуктов, а результат приятно удивляет.

