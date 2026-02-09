В Иране назвали условие сокращения уровня обогащения урана

Тегеран сократит уровень обогащения урана при снятии Вашингтоном санкций против республики, заявил вице-президент Ирана Мохаммад Эслами. По его словам, которые приводит агентство ISNA, речь идет об элементе, обогащенном до 60%.

Возможность обсуждения на переговорах [с США] снижения уровня обогащения урана, обогащенного до 60%, зависит от того, [готов ли Вашингтон] в ответ снять все санкции, — сказал Эслами.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому Вашингтон может ввести пошлины в размере 25% против государств, продолжающих торговать с Ираном. Речь идет о товарах, импортируемых в США из стран, прямо или косвенно получающих их от республики.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил возобновление прямых консультаций между Ираном и США. Этот диалог может стать ключом к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. По словам Гутерриша, все проблемы и опасения должны решаться путем мирного диалога. Переговоры по ядерной программе Тегерана прошли 6 февраля в Маскате, столице Омана.