Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 23:47

В ООН раскрыли позицию по диалогу Ирана и США

Гутерриш: переговоры Ирана и США предотвратят региональный кризис

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил возобновление прямых консультаций между Ираном и США, сообщила пресс-служба офиса генсека в Нью-Йорке. Этот диалог может стать ключом к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. По словам Гутерриша, все проблемы и опасения должны решаться путем мирного диалога.

Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее возобновление переговоров между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами и надеется, что они помогут снизить региональную напряженность и предотвратить более широкий кризис, говорится в публикации.

Переговоры по ядерной программе Тегерана прошли в Маскате, столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — специальный посланник президента Стивен Уиткофф. Ожидается, что дополнительный раунд состоится в ближайшие дни.

Ранее посольство США в Иране призвало находящихся на территории республики американцев как можно скорее покинуть страну. Их также предупредили о сбоях в работе интернета. Гражданам рекомендовали рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию.

Иран
США
Антониу Гутерриш
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар ВСУ по Курской области унес жизнь мирного жителя
«Мы части русской победы»: Год единства народов России стартовал
Брат Эпштейна назвал возможного заказчика убийства брата
В Британии озвучили, какие планы на март обсуждали США и Украина
Водитель «скорой» и фельдшер попали в ДТП в Москве
Женщинам на заметку: как похудеть к лету и накачать пресс. Ликбез от профи
Финским землевладельцам возместят ущерб из-за забора на границе с Россией
Пентагон поможет Украине ускорить ремонт военной техники
Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Польшу предупредили о последствиях передачи МиГ-29 Украине
Генпрокуратура требует передать государству активы создателей Leonardo
«Уголовка» и нищета: что грозит Сабурову после запрета на въезд в Россию
На церемонии открытия Олимпиады в Италии освистали одну делегацию
В Ливии похоронили наследника Каддафи
Сотрудник военкомата на Украине напал на женщину
«Движется в ад»: Симоньян предположила, что будет с Украиной в будущем
Радист ВС РФ ликвидировал украинский беспилотник для восстановления связи
«Исключительно важно»: Пушков озвучил, на что повлиял украинский кризис
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов за три часа
В ООН раскрыли позицию по диалогу Ирана и США
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.