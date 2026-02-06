В ООН раскрыли позицию по диалогу Ирана и США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил возобновление прямых консультаций между Ираном и США, сообщила пресс-служба офиса генсека в Нью-Йорке. Этот диалог может стать ключом к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. По словам Гутерриша, все проблемы и опасения должны решаться путем мирного диалога.

Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее возобновление переговоров между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами и надеется, что они помогут снизить региональную напряженность и предотвратить более широкий кризис, — говорится в публикации.

Переговоры по ядерной программе Тегерана прошли в Маскате, столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — специальный посланник президента Стивен Уиткофф. Ожидается, что дополнительный раунд состоится в ближайшие дни.

Ранее посольство США в Иране призвало находящихся на территории республики американцев как можно скорее покинуть страну. Их также предупредили о сбоях в работе интернета. Гражданам рекомендовали рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию.