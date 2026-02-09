Вместо мяса по-французски готовлю по-русски. Сочное мясо под сливочно-сырной шубой

Возьмите мясо, помидоры и сыр — и приготовьте сытное блюдо по-российски, которое заменит знакомую всем мясную запеканку. Это гениально простой и очень удобный вариант, где сочная вырезка томится под ароматной овощно-сырной шубой, превращаясь в настоящий кулинарный хит. Получается обалденная вкуснятина: нежные, тонкие отбивные, покрытые слоем сочных помидоров и золотистой тягучей сырной корочкой, пропитанной чесночно-сливочным соусом из майонеза или сметаны.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг свиной или куриной вырезки, 2 помидора, 3 зубчика чеснока, 100–150 г твердого сыра, 3 ст. л. майонеза или сметаны, соль, перец, растительное масло. Мясо нарежьте поперек волокон на пластины толщиной около 1 см, отбейте, посолите и поперчите. Обжарьте с двух сторон на разогретом масле до легкой корочки и выложите в форму. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте их с пропущенным через пресс чесноком, майонезом и натертым сыром. Равномерно распределите сырно-томатную массу по мясу. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте горячим с любым гарниром.

