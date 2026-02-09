Чевапчичи вместо котлет — ваш новый кулинарный must have. Быстро, просто и в сто раз интереснее

Возьмите фарш и смесь паприки — и забудьте про обычные котлеты, приготовив домашние чевапчичи. Это гениально простое и невероятно ароматное блюдо балканской кухни, где обилие специй и особая форма создают неповторимый вкус.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, упругие колбаски с насыщенной мясной основой, ярким чесночным акцентом и дымными нотами паприки, поджаристые снаружи до хрустящей, аппетитной корочки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г смешанного фарша (говядина + свинина), небольшая луковица, 2-3 зубчика чеснока, 1 ч. л. сладкой паприки, 1/2 ч. л. соли, молотый черный перец, щепотка соды для сочности, растительное масло. Лук и чеснок мелко порубите или натрите. Смешайте фарш с луком, чесноком, паприкой, солью, перцем и содой. Тщательно вымесите массу руками 5–7 минут, пока она не станет липкой. Накройте и уберите в холодильник на 1-2 часа. Сформируйте из фарша небольшие колбаски-палочки длиной 8–10 см. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте чевапчичи на среднем огне по 3-4 минуты со всех сторон до равномерной румяной корочки. Подавайте горячими с лепешкой, луком, свежими овощами и соусом на основе кислого молока.

