Толпа накричала на короля Британии из-за его опального брата Republic: на Карла III накричали из толпы из-за связи принца Эндрю с Эпштейном

На короля Великобритании Карла III вновь накричали из толпы, сообщает антимонархическая группа Republic в соцсети X. Неизвестные задали ему вопросы о связи брата монарха принца Эндрю со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Инцидент произошел в городе Клитеро в графстве Ланкашир, где Карл III общался с жителями.

Как давно вы знаете об Эндрю и Эпштейне? Вы защищали Эндрю от расследования? — кричал один из мужчин в толпе.

Принц Эндрю уже несколько лет находится в центре этого дела, а в декабре 2025 года король лишил его всех официальных титулов. Скандал получил новый виток после публикации последней партии документов, где, как утверждают СМИ, фигурируют фотографии брата короля в нью-йоркском особняке Эпштейна.

Ранее сообщалось, что в 1990-е принц Эндрю участвовал в убийстве девушки, организованном Эпштейном. Обвинения подтверждены материалами дела и перепиской, где некий Брайан Миллер утверждает, что светская львица Гислейн Максвелл привлекла ее для модельной работы, но та стала жертвой сексуального рабства. Миллер также указывает на причастность принца к гибели девушки, что привело к лишению его титулов.