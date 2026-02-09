Убивал при детях: в Казахстане накажут полицейских-бездельников

В Алма-Атинской области Казахстана в закрытом режиме начался суд над сотрудниками полиции, которых обвиняют в бездействии по громкому делу с изнасилованием, убийством и похищением. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Сотрудник СТО оказался убийцей

Инцидент произошел в Талгарском районе чуть меньше полугода назад. По данным следствия, 6 сентября в селе Кызылкайрат 28-летний работник СТО изнасиловал жительницу села, а после месяц шантажировал ее, позже он убил брата женщины и похитил ее двухлетнюю дочь. В ходе погони подозреваемый сорвался с обрыва на машине вместе с ребенком. Девочка получила травмы, ее позже прооперировали, сообщает «Седьмой канал».

Как писало издание Tengrinews.kz со ссылкой на адвоката Гаухару Сарыеву, девочке нанесли шесть швов на язык.

Маньяка отпустили на свободу?

Теперь двоих районных следователей обвиняют в превышении служебных полномочий и бездействии. Установлено, что за месяц до трагедии мать похищенной девочки писала заявление об изнасиловании, но в полиции лишь задержали и почти сразу отпустили обидчика.

Фото: Scherl/Global Look Press

«Разбирательство ведется по статье „Бездействие должностных лиц“. Суд по этому делу идет в закрытом режиме, главному фигуранту вменяют 12 преступлений: убийство, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, незаконное лишение свободы, мошенничество, проникновение в жилище, угроза убийством, изготовление и хранение оружия, а также вовлечение несовершеннолетнего в преступление», — перечисляет издание ORDA.

На скамье подсудимых в том числе оказались двое подростков. Им инкриминируют участие в убийстве и похищении.

Дядю убили на глазах у племянницы

Известно, что потерпевшая, у которой преступник похитил девочку, — медсестра. В момент похищения и убийства ее брата она была у соседа дома, ставила онкобольному систему.

Мать девочки сетует, что она с братом и другими родственниками лично задерживала обидчика и доставляла его в полицейский участок. Но правоохранители ничего не сделали с преступником.

«Мы передали их в полицию. До трех часов ночи мы были там, и, как только мы ушли, их отпустили. Главный подозреваемый — парень, который долгое время преследовал мою золовку. Несмотря на то что она избегала его и не подпускала к себе, он не оставлял ее в покое. Угрожал, бил», — рассказала родственница пострадавшей Балзия Абилаева в комментарии Sputnik Казахстан.

По словам Абилаевой, злоумышленник пришел к ним в дом с автоматом, а его подельники были с ножами.

«Мы со свекровью были дома. Это произошло около двух часов дня, муж вышел в магазин за водой и больше не вернулся. Подозреваемый пришел с двумя людьми. У него в руках был автомат, а у двоих — ножи. Они зашли в дом, он приставил автомат ко лбу свекрови и сказал: „Если вызовешь 102 — застрелю“. Дочка моей золовки спала. Они подняли ее и унесли. Как только вышли, я выбежала за ними и успела заснять их машину на видео. Тут соседка подбегает и кричит: „Там Ернар истекает кровью“. Я подбежала к мужу, в него выстрелили дважды в область сердца», — констатирует женщина.

Дядю малышки убили буквально у нее на глазах. А вызволять девочку из рук злоумышленников пришлось отряду спецназа.

Читайте также:

«Заставляли трогать»: СМС учителя породило дело против 9-летних насильников

«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме

Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости

Захлебывался в ледяной воде: медики раскрыли обман педофила Жилкина

«Инвалид, склонна к суициду»: Марию Ковальчук не будут судить за клевету

Изнасиловал и оставил свиньям на растерзание: как наказали скотника-убийцу?