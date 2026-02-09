Зимняя Олимпиада — 2026
Изысканный кролик по-эльзасски: самый вкусный рецепт диетического мяса!

Изысканный кролик по-эльзасски: самый вкусный рецепт диетического мяса!
Эльзас — регион, где знают толк в сытных и утонченных блюдах. Кролик по-эльзасски — нежнейшее блюдо, которое можно есть даже тем, кто сидит на диете.

Для приготовления подготовьте тушку кролика (около 1,5 кг), 300 г шампиньонов, 250 мл сухого белого вина (в идеале — рислинг), 200 мл сливок (20%), 2 луковицы, 50 г сливочного масла, 2 ст. л. муки, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сухого тимьяна и щепотку черного перца.

Разделайте кролика на порционные куски, посолите, поперчите и обваляйте в муке. Обжарьте мясо на сливочном масле до легкой корочки и переложите в глубокую форму для запекания. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук и четвертинки грибов до золотистости. Выложите овощи к кролику, влейте вино и посыпьте тимьяном. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку при 180 °C на час. Затем влейте сливки, аккуратно перемешайте и запекайте без фольги еще 15 минут.

  • Совет: хотите более густой соус? За 10 минут до конца приготовления добавьте в соус небольшой кусочек масла, смешанный с 0,5 ч. л. муки.

Курочка в кефирном маринаде: смотрите рецепт на нашем сайте.

