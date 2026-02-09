Зимняя Олимпиада — 2026
В Петербурге устроили судебную тяжбу из-за кошки

Петербурженка обратилась в суд из-за расходов на похороны и содержание кошки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
После смерти жительницы Санкт-Петербурга возник судебный спор из-за ее кошки, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Одна из участниц дела требовала через суд, чтобы наследница не только выплатила деньги, но и забрала животное себе.

Истец рассказала, что в 2021 году она оплатила похороны умершей и коммунальные платежи за ее квартиру. Она также забрала кошку Соню, потратив на ее содержание более 825 тыс. рублей, так как думала, что наследницей станет ее дочь.

Однако по завещанию все имущество перешло подруге покойной. Истец потребовала с наследницы вернуть деньги на похороны, «коммуналку», содержание кошки, а также выплатить 150 тыс. рублей за моральный вред.

Представитель наследницы согласилась оплатить только расходы на похороны и «коммуналку». Она отказалась забирать кошку и возмещать траты на нее, заявив, что животное было передано истцу уже после смерти хозяйки.

Московский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск. С наследницы взыскали только подтвержденные чеками расходы на похороны и коммунальные услуги. В требованиях по кошке было отказано, так как истец не смогла доказать, что та принадлежала умершей и что деньги были потрачены именно на нее.

Ранее петербургского предпринимателя обязали выплатить штраф за продажу садовой фигуры в виде персонажа мультфильма «Простоквашино» почтальона Печкина. Суд признал, что были нарушены авторские права.

Россия
Санкт-Петербург
суды
кошки
