Армения закупила у США военные беспилотники

Армения приобрела у США военные беспилотные летательные аппараты V-BAT для укрепления своих оборонительных возможностей, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время брифинга с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Он назвал это существенным прогрессом в двустороннем военном сотрудничестве, которое активно развивается последние три года, передает News.am.

Ранее Пашинян заявил, что Армения рассматривает членство в Евросоюзе как стратегическую цель и намерена принять решение о дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе при возникновении несовместимости между двумя объединениями. Он отметил, что стратегия властей заключается в последовательном преобразовании республики в государство, соответствующее стандартам ЕС.