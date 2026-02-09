Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 19:16

Армения закупила у США военные беспилотники

Пашинян: Армения приобрела у США беспилотники V-BAT для обороны

Фото: Hun Chustine Minoda/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Армения приобрела у США военные беспилотные летательные аппараты V-BAT для укрепления своих оборонительных возможностей, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время брифинга с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Он назвал это существенным прогрессом в двустороннем военном сотрудничестве, которое активно развивается последние три года, передает News.am.

Существенный прогресс зафиксировали также в сфере военного и оборонительного сотрудничества. В продолжение двустороннего многовекторного сотрудничества и уже три года активно действующих военных учений Армения приобрела у США беспилотные летательные аппараты V-BAT, — рассказал премьер.

Ранее Пашинян заявил, что Армения рассматривает членство в Евросоюзе как стратегическую цель и намерена принять решение о дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе при возникновении несовместимости между двумя объединениями. Он отметил, что стратегия властей заключается в последовательном преобразовании республики в государство, соответствующее стандартам ЕС.

Никол Пашинян
Армения
беспилотники
БПЛА
США
закупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получение единого пособия захотели «привязать» к сроку гражданства
Медведев выбыл с АТР-500 после поражения от француза
Суд зарегистрировал протокол против Roblox
Discord введет меры безопасности для пользователей младше 18 лет
Неизвестные испортили Аните Цой все костюмы перед выступлением в Кремле
Воспитатель детсада навалилась на ребенка, чтобы тот уснул
Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО
ЕС закрутит гайки в работу «Башнефти»
Роналду прекратил забастовку в «Аль-Насре»
Сваха рассказала, как вычислить профессиональную «тарелочницу»
Два пациента превратили приемный покой в ринг
«Спартак» сообщил о внезапной смерти экс-хоккеиста
Россиянам рассказали, в каком случае приставы могут изъять питомца
Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Нацпроекты России получили 382 млрд рублей за первый месяц
«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за сутки
Эксперт рассказал о главных плюсах изменения сроков оплаты ЖКУ
Раскрыта личность новой возлюбленной Олега Майами
Евросоюз уличили в попытке скрыть скандал с Эпштейном
Полиция заподозрила принца Эндрю в передаче Эпштейну секретных сведений
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.