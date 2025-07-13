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13 июля 2025 в 02:00

Российский ИИ отказался генерировать изображение с героем СВО

Слуцкий назвал недопустимым отказ ИИ «Яндекса» генерировать героя СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нейросетевой сервис «Шедеврум» отечественной разработки, входящий в экосистему «Яндекса», отказался генерировать изображение с героем специальной военной операции, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он написал обращение на имя генерального директора компании Артема Савиновского, документ появился в распоряжении NEWS.ru. Слуцкий подчеркнул, что такое поведение ИИ недопустимо.

Особое внимание следует обратить на тот факт, что при попытке сгенерировать изображение героя специальной военной операции сервис отказывался выполнять указанный запрос в связи с тем, что такое изображение определяется системой как «нарушающее правила площадки», — говорится в обращении.

Слуцкий предупредил, что отказ ИИ генерировать изображение героя СВО может сформировать искаженное восприятие роли военнослужащих и их значения в истории России. Он призвал Савиновского доработать алгоритмы генерации визуального контента с учетом значимых национальных образов и символов.

Ранее в Екатеринбурге участник СВО лишился страховых выплат за ранение. Он не может получить их уже 10 месяцев. Как рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, причина кроется в утрате справки о тяжести повреждений.

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