Боец СВО из Екатеринбурга лишился страховых выплат из-за пропажи справки

Участник специальной военной операции из Екатеринбурга не может получить выплаты за ранение уже 10 месяцев — причина в утрате справки о тяжести повреждений, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале. По его словам, документ признан страховой компанией необходимым для начисления компенсации.

Страховыми выплатами его до сих пор не обеспечили. 10 месяцев прошло! Трудность заключалась в том, что оригиналы документов, касающихся ранения Александра, были просто утеряны где-то в недрах военной части. И самое важное — была утеряна справка о тяжести ранения, — написал Иванов.

Как отметил парламентарий, он уже направил соответствующие запросы в органы военной прокуратуры с просьбой проверить обстоятельства инцидента.

Ранее родителям погибшего участника СВО из Башкирии отказали в выплате компенсации, поскольку их сын скончался от болезни, а не от боевого ранения. Чиновники соццентра посчитали, что такой случай не подпадает под условия страховки. Однако после вмешательства прокуратуры семье военнослужащего перечислили положенные средства.