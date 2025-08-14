Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 16:04

«МегаФон» предоставит бесплатный доступ к новостным ресурсам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оператор сотовой связи «МегаФон» принял решение обнулить мобильный интернет на ключевые новостные ресурсы в период с 15 по 17 августа. Это связано с проведением саммита Россия — США, а также первой очной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа с 2019 года. Пользователи смогут в онлайн-режиме и без каких-либо ограничений следить за происходящим в этот период.

В перечень сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и главные популярные общественные СМИ России. Это позволит абонентам читать новости и смотреть видеотрансляции без оглядки на условия своего тарифа.

В списке 14 ресурсов:

• РИА Новости (ria.ru)

• ТАСС (tass.ru)

• «Интерфакс» (interfax.ru)

• РБК (rbc.ru)

• «Коммерсант» (kommersant.ru)

• «Ведомости» (vedomosti.ru)

• «Известия» (iz.ru)

• «Газета.Ru» (gazeta.ru)

• Лента.ру (lenta.ru)

• НТВ (ntv.ru)

• Первый канал (1tv.ru)

• ВГТРК (vgtrk.ru)

• RT (rt.com)

• Ura.ru (ura.news)

На этих сайтах трафик будет обнуляться автоматически у всех клиентов «МегаФона» на территории Российской Федерации с положительным балансом счета, дополнительное подключение услуги не требуется. Переходы по внешним ссылкам, в том числе в соцсети и на видеохостинги, будут оплачиваться по условиям текущего тарифного плана абонента.

Саммит Россия — США состоится в штате Аляска 15 августа.

Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни, — отметил важность введенной инициативы коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

По его словам, обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, оператор хочет, чтобы абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета.

Ранее «МегаФон» в девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета в России. Также оператор продемонстрировал лучший результат по широте покрытия Сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% к 2024 году.

мегафон
связь
операторы
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сказала конкретно»: депутат объяснила свои слова о «запрете» фильма «Брат»
В мэрии Москвы сообщили об инновационной программе для старшего поколения
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.