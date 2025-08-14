«МегаФон» предоставит бесплатный доступ к новостным ресурсам

Оператор сотовой связи «МегаФон» принял решение обнулить мобильный интернет на ключевые новостные ресурсы в период с 15 по 17 августа. Это связано с проведением саммита Россия — США, а также первой очной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа с 2019 года. Пользователи смогут в онлайн-режиме и без каких-либо ограничений следить за происходящим в этот период.

В перечень сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и главные популярные общественные СМИ России. Это позволит абонентам читать новости и смотреть видеотрансляции без оглядки на условия своего тарифа.

В списке 14 ресурсов:

• РИА Новости (ria.ru)

• ТАСС (tass.ru)

• «Интерфакс» (interfax.ru)

• РБК (rbc.ru)

• «Коммерсант» (kommersant.ru)

• «Ведомости» (vedomosti.ru)

• «Известия» (iz.ru)

• «Газета.Ru» (gazeta.ru)

• Лента.ру (lenta.ru)

• НТВ (ntv.ru)

• Первый канал (1tv.ru)

• ВГТРК (vgtrk.ru)

• RT (rt.com)

• Ura.ru (ura.news)

На этих сайтах трафик будет обнуляться автоматически у всех клиентов «МегаФона» на территории Российской Федерации с положительным балансом счета, дополнительное подключение услуги не требуется. Переходы по внешним ссылкам, в том числе в соцсети и на видеохостинги, будут оплачиваться по условиям текущего тарифного плана абонента.

Саммит Россия — США состоится в штате Аляска 15 августа.

Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни, — отметил важность введенной инициативы коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

По его словам, обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, оператор хочет, чтобы абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета.

Ранее «МегаФон» в девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета в России. Также оператор продемонстрировал лучший результат по широте покрытия Сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% к 2024 году.