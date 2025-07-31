«Я тебе голову сниму»: спикер думы пригрозил наглому избирателю? Детали

Спикер городской думы Томска Сергей Сеченов пригрозил «снять голову» местному жителю во время публичной встречи. Что об этом известно, по какой причине это произошло, как Сеченов объяснил свои слова?

Что известно о конфликте Сеченова с избирателем

Ролик с перепалкой утром 31 июля опубликовал томский журналист Андрей Остров. На записи видно, как Сеченов вступает в конфликт с мужчиной, после чего переходит на оскорбления. В какой-то момент депутат призывает собеседника говорить «на три тона тише», а тот просит на него не кричать.

«Слышь, ты мне еще раз тыкнешь, я тебе [лицо] сломаю <…>. Еще раз говорю, я тебе сейчас голову сниму, орешь на меня»,— ответил ему на это Сеченов.

Далее избиратель скрывается среди присутствующих женщин, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Позже Сеченов прокомментировал скандал в Telegram-канале. Он подтвердил, что это видео с его участием.

«Действительно, это видео с моим участием на встрече с жителями на улице Вокзальной. Продолжительная конфликтная ситуация между двумя домами из-за места размещения контейнерной площадки [для мусора]», — написал парламентарий.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сеченов пояснил, что его оппонент «провоцировал скандал и оскорблял окружающих».

«Очень жаль, что нет полного видео той встречи <...>. Ситуация была довольно накаленной, но все держали себя в руках. Однако когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть», — заявил депутат.

Он отметил, что у каждого человека «есть свои недостатки».

«Я человек довольно жесткий, и, возможно, это было довольно грубо, за что приношу извинения томичам <...>. Я тоже живой человек. Но никогда и никому я не позволю оскорблять женщин, своих родных и Родину!» — заключил он.

Чем известен Сеченов

Сергею Сеченову 36 лет. Высшее образование он получил в военной академии ВС РФ им. А. М. Василевского, специальность — «применение средств ПВО в подразделениях ВДВ».

В 2022 году отправился на СВО, командовал штурмовым отрядом «Гром». По данным СМИ, в Томск вернулся по ранению. В 2024 году вступил в совет томского отделения «Ассоциации ветеранов специальной военной операции». В том же году был избран председателем городской думы Томска.

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