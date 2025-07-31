Томский депутат объяснил угрозы в адрес местного жителя Депутат Сеченов обвинил томича в провокации конфликта на встрече с избирателями

Спикер Томской городской думы Сергей Сеченов в Telegram-канале объяснил свой эмоциональный выпад в адрес местного жителя на встрече с избирателями. По его словам, мужчина провоцировал конфликт и оскорблял присутствующих женщин.

Депутат подтвердил подлинность опубликованного в Сети соответствующего видео, но отметил, что запись происшествия неполная. Речь о кадрах, на которых парламентарий ругается с избирателем и даже угрожает ему «снять голову».

Ситуация была довольно накаленной, но все держали себя в руках. Однако, когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть. Никому не позволю оскорблять женщин! Я человек довольно жесткий, и, возможно, это было довольно грубо, за что приношу извинения томичам, — написал Сеченов.

Спикер гордумы добавил, что остается обычным человеком со своими слабостями и эмоциями. Он подчеркнул, что никогда и никому не позволит оскорблять женщин, своих родных и родину.

Ранее в соцсетях появилось видео, где парламентарий угрожает участнику встречи физической расправой. На записи слышно, как Сеченов в грубой форме обещает «снять голову» своему оппоненту.