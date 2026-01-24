Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Такие «лодочки» всегда заходят на ура — готовлю к празднику эффектную закуску с печенью трески

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рецепт служит отличной базой. В паштет можно добавить мелко порубленный зеленый лук, укроп или петрушку для свежести. Для пикантности — каплю соуса табаско или горчицы. Готовые яйца можно украсить икрой, кружочком маринованного огурца или веточкой зелени. Возможности для декора и легкого изменения вкуса безграничны.

Яйца (8 шт.) отвариваю вкрутую (10 минут с момента закипания). Остужаю в холодной воде, очищаю. Разрезаю каждое яйцо пополам вдоль.

Аккуратно вынимаю желтки из белковых половинок и складываю их в отдельную миску. Белковые «лодочки» пока откладываю.

К желткам добавляю плавленый сыр (100 г, можно в брикетах «Дружба»). Разминаю вилкой или пропускаю через пресс для яиц. Печень трески (100 г, консервированную в собственном соку) сливаю от излишков масла и также разминаю вилкой.

Соединяю желтки с сыром, печенью трески. Добавляю чеснок (1 зубчик), пропущенный через пресс, соль и черный перец по вкусу. Заправляю майонезом (2–3 ст. л.) и тщательно перемешиваю до получения однородной, пластичной пастообразной массы.

С помощью чайной ложки или кондитерского мешка аккуратно наполняю получившимся паштетом белковые половинки, формируя небольшую горку.

Выкладываю готовые фаршированные яйца на блюдо. По желанию украшаю мелко порубленной зеленью, зерном граната или каперсом. Убираю в холодильник на 30–60 минут для охлаждения и настаивания перед подачей.

