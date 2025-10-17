В Иране проснулся «вулкан-зомби» Вулкан Тафтан проснулся в Иране спустя 710 тысяч лет

Вулкан-зомби Тафтан, считавшийся потухшим 710 тысяч лет, неожиданно проснулся на юго-востоке Ирана, сообщает издание Daily Mail. За последние 10 месяцев его вершина поднялась на девять сантиметров. По мнению ученых, внезапное пробуждение Тафтана может быть обусловлено накоплением горячих жидкостей и газов под его вершиной, либо проникновением магмы на глубину под поверхностью.

Вулкан «Зомби», считавшийся потухшим в течение 710 000 лет, демонстрирует признаки извержения, — говорится в публикации.

Как считает вулканолог Пабло Гонсалес, Тафтан корректно называть не потухшим, а спящим вулканом. По его мнению, нарастающее подземное давление про может вызвать слабый или значительный выброс энергии.

Ранее на индонезийском острове Флорес произошло мощное извержение вулкана Левотоби. Оно привело к выбросу пепла на высоту 11,6 км над уровнем моря. Из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы 7959 человек. Позднее в Индонезии произошло извержение еще одного вулкана Левотоби Лаки-лаки.