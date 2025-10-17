Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 16:33

В Иране проснулся «вулкан-зомби»

Вулкан Тафтан проснулся в Иране спустя 710 тысяч лет

Фото: PVMBG/XinHua/Global Look Press

Вулкан-зомби Тафтан, считавшийся потухшим 710 тысяч лет, неожиданно проснулся на юго-востоке Ирана, сообщает издание Daily Mail. За последние 10 месяцев его вершина поднялась на девять сантиметров. По мнению ученых, внезапное пробуждение Тафтана может быть обусловлено накоплением горячих жидкостей и газов под его вершиной, либо проникновением магмы на глубину под поверхностью.

Вулкан «Зомби», считавшийся потухшим в течение 710 000 лет, демонстрирует признаки извержения, — говорится в публикации.

Как считает вулканолог Пабло Гонсалес, Тафтан корректно называть не потухшим, а спящим вулканом. По его мнению, нарастающее подземное давление про может вызвать слабый или значительный выброс энергии.

Ранее на индонезийском острове Флорес произошло мощное извержение вулкана Левотоби. Оно привело к выбросу пепла на высоту 11,6 км над уровнем моря. Из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы 7959 человек. Позднее в Индонезии произошло извержение еще одного вулкана Левотоби Лаки-лаки.

Иран
вулканы
геология
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв прогремел на заводе в российском городе
Медведев раскрыл, сколько человек заключили контракт на службу в ВС России
Инновации в металлообработке: что нового в 2025 году?
Мужчина перенес пять операций после укуса домашнего кота
Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира
Житель Белгородской области чуть не погиб из-за ракетного обстрела ВСУ
В Мьянме и Камбодже выявили рабские центры с тысячами пленников
Власти российского региона ответили на критику Никиты Михалкова
Заработок в России, позор в Грузии, помощь ВСУ: как живет Андрей Макаревич
Известная актриса разделась на камеру догола во время отдыха на Мальдивах
Пять причин выбрать аренду опалубки вместо покупки: мнение инженеров
Куда сходить в Москве в выходные, 18–19 октября: орган и бесплатные музеи
Роман с Данко, антивоенные посты и скандал отца: как живет дочь Хазанова
Мэра немецкой общины задержали у ночного клуба с кокаином
Волонтер предположил, как пропавшие в тайге Усольцевы могли покинуть страну
Звезда эротической драмы «Чистые» показала фото в бикини на отдыхе
Сын путается в показаниях: известный миллиардер был убит, а не погиб случайно?
Шатдаун в США грозит остановкой ядерных проектов
ВСУ провалили атаку на три российских региона
В СВОП назвали вероятные сроки завершения горячей фазы конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.