В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»

В петербургском аэропорту Пулково курительная зона скоро станет бесплатной, сообщила «Коммерсанту» пресс-служба аэропорта. Это нововведение направлено на улучшение комфорта для курящих пассажиров.

По словам представителей воздушной гавани, решение принято из-за многочисленных просьб пассажиров. Также оно связано со сложной ситуацией в российских аэропортах.

Ранее сообщалось, что платная курительная зона в Пулково работает без конфликтов сотрудников воздушной гавани с пассажирами. В пресс-службе аэропорта отмечали, что опубликованное в Сети видео было снято еще до того, как доступ в курилку сделали платным и ограничивали лишь на короткие периоды. Кроме того, сотрудники Пулково организовали бесплатный выход в специально оборудованные зоны для курения на улице.

До этого стало известно, что пассажиры, застрявшие в аэропорту Пулково, выразили недовольство необходимостью платить 500 рублей за каждый поход в местную курилку. Ситуация обострилась настолько, что потребовалось вмешательство сотрудников ГБР, при этом в воздушной гавани уверяли, что сделать зону бесплатной даже на время невозможно.