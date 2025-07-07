В Пулково отреагировали на «бунт» пассажиров из-за платной курилки В Пулково заявили об отсутствии конфликтов с пассажирами из-за платной курилки

Платная курительная зона в аэропорту Пулково работает без конфликтов сотрудников воздушной гавани с пассажирами, передает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Там отметили, что опубликованное в Сети видео было снято еще до того, как доступ в курилку сделали платным.

Видео, на которое вы дали ссылку, — это видео вчерашнего дня. Сегодня с девяти утра курилка работает за плату, но ни одной конфликтной ситуации не было. Вчера курилка закрывалась в какой-то момент, — сказал собеседник издания.

В аэропорту добавили, что допуск в курилку ограничивали лишь на короткие периоды. Кроме того, сотрудники Пулково организовали бесплатный выход в специально оборудованные зоны для курения на улице, а также возвращение обратно в чистую зону по посадочным талонам.

Ранее сообщалось, что пассажиры, застрявшие в аэропорту Пулково, выразили недовольство необходимостью платить 500 рублей за каждый поход в местную курилку. Ситуация обострилась настолько, что потребовалось вмешательство сотрудников ГБР, при этом в воздушной гавани уверяют, что сделать зону бесплатной даже на время невозможно.

В этой связи депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что платное курение в специальной зоне в Пулково является несправедливым обременением. По его словам, деньги на содержание курительных комнат уже включены в бюджет воздушной гавани.