Застрявшие в Пулково пассажиры устроили дебош из-за платной курилки

Пассажиры, застрявшие в аэропорту Пулково, выразили недовольство необходимостью платить 500 рублей за каждый поход в местную курилку, сообщает Telegram-канал SHOT. Ситуация обострилась настолько, что потребовалось вмешательство сотрудников ГБР, при этом в воздушной гавани уверяют, что сделать зону бесплатной даже на время невозможно.

Помещение рассчитано на шесть человек, и система вентиляции не справляется, вчера курилку даже закрывали на какое-то время, — сообщили в пресс-службе Пулково.

Ранее аэропорт Пулково отменил бесплатное посещение специального места для курения. Теперь за один заход внутрь курящим пассажирам придется заплатить 500 рублей.

После этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что платное курение в специальной зоне в Пулково является несправедливым обременением. По его словам, деньги на содержание курительных комнат уже включены в бюджет воздушной гавани.

Между тем управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев рассказал, что курение на пляжах запрещено и облагается соответствующим штрафом. По его словам, употребление любой никотиносодержащей продукции также является правонарушением.